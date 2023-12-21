Материнский капитал проактивно получили более 11,5 тысяч югорских семей с начала 2023 года
11 624 сертификата на материнский капитал выдано Отделением СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в проактивном режиме с начала 2023 года.
Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда.
С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.
Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.
Проактивный формат государственных услуг осуществляется в соответствии с принципами социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и сделать его максимально простым и удобным для граждан.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре