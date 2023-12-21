Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени»
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» организует ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» с целью отбора и реализации сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.
Форум объединяет лидеров решений в сфере экономики, технологического и социального развития, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и неравнодушных граждан для совместного проектирования, обсуждения и внедрения общественно значимых инициатив и проектов граждан путем предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнеров.
Сбор инициатив и проектов проходит в формате краудсорсинга в период с 11 декабря 2023 года по 31 января 2024 года на сайте, по итогам которого будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений.
Также в рамках Форума Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» объявили о проведении конкурса новых российских брендов «Знай наших».
Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Заявки принимаются с 23 ноября 2023 года по 15 января 2024 года на сайте.