Звуки древней Югры в Югорске!
Празднованию 93-й годовщине автономного округа фольклористы, музыканты г. Югорска, владеющие техникой игры на струнных музыкальных инструментах посвятили свое мероприятие.
Мансийский инструмент «Санквылтап» - «Поющее дерево» солировал в музыкальных композициях ансамбля обско-угорских народных инструментов «Эргин сим», руководитель Могуш Екатерина.
Волкова Людмила познакомила зрителей с мансийским наигрышем «Совыр союм» - «Заячий ручей», исполнила мансийскую песню «Куккук нелми» под волшебные звуки струнного музыкального инструмента «Тарый-сыплув-йив» – «Журавлиная шея из дерева».
Краснослободцев Владимир музыкант, мастер музыкальных инструментов представил русские народные инструменты из собственной коллекции. Исполнил песню «Ах вы сени, мои сени» под струнный музыкальный инструмент «крыловидные гусли».
Белова Дарья продемонстрировала свои первые навыки в освоении техники игры на «Санквылтапе» и прочла на мансийском языке стихотворение о роли инструмента «Санквылтап» в сохранении обрядовой традиционной культуры манси.
Манси говорят: «Песня – это хороший друг, с песней не заметишь, как день прошел, с песней далекий путь кажется коротким, с песней работа кажется легкой, хмурый день кажется ясным».
Надежда Костылева