Новое оборудование в больнице Фёдоровского
В БУ «Федоровская городская больница» приобретено новое оборудование «Спирограф медицинский СМП 21-01-РД» и весы напольные для измерения массы тела в количестве 4 штук.
Спирография проводится в целях диагностики функции внешнего дыхания при различных заболеваниях дыхательной системы. Кроме того, при помощи повторных исследований у одного и того же пациента с установленным диагнозом дыхательной патологии можно определить особенности течения заболевания, достаточность и эффективность назначенных лечебных мероприятий.
«Благодаря новому оборудованию появилась возможность определить объёмы лёгких и скорости воздушного потока, рассчитать соотношения данных параметров, сопоставить полученные результаты с должными значениями, которые рассчитываются индивидуально, в зависимости от пола, возраста, веса и роста обследуемого человека» - рассказал врач функциональной диагностики Арсен Янмурзаев.