Рассказываем, как получить налоговый вычет на детей
Существует немало поводов для получения налоговых вычетов: за обучение, фитнес, страхование жизни, лечение и ипотеку. Но мало кто пользуется налоговым вычетом на детей. Как получить эту меру поддержки государства для родителей и сколько она может составлять, рассказали эксперты Роскачества.
Кому он положен
Получить такой налоговый вычет могут один или оба родителя (опекуна, усыновителя) ребенка при условии, что они имеют официальный доход, который облагается налогом.
В этом случае та часть заплаты, с которой работодатель платит налоги, уменьшается, соответственно, родитель получает больше денег.
Стоит отметить, что вычет предоставляется каждый месяц в течение всего года, но только до того момента, как суммарный доход родителя составит 350 000 рублей. После этого вычет перестает рассчитываться до следующего календарного года.
Вычет можно получать на детей в возрасте до 18 лет включительно. Но срок получения вычета продлевается до достижения ребенком 24 лет, если он является учащимся очной формы обучения, студентом, аспирантом, ординатором, интерном или курсантом.
Как рассчитывается
Сумма налогового вычета на ребенка зависит от количества детей. Вычет на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей за каждого. На третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей.
Стоит учесть, что вычет – это не «дополнительные деньги», которые заплатят в какой-то момент. Это обозначение той суммы, на которую уменьшается налогооблагаемая часть дохода. Соответственно, налог из дохода не вычитается, а родитель получает больше. Но только до того момента, как его совокупный доход достигнет суммы 350 000 рублей, тогда вычет перестанут учитывать.
Если ребенок имеет инвалидность, вычет увеличивается: на 12 000 рублей для родителей и усыновителей и 6 000 рублей для опекунов и попечителей.
Как можно посчитать размер вычета? По сути, сотрудник не теряет ту часть зарплаты, которая уплачивается в виде налога 13 %, поэтому посчитать налоговый вычет на одного ребенка при годовом доходе до указанной предельной суммы можно так: 1400 рублей * 13 %*12 месяцев = 2 184 рубля в год.
Еще один вариант расчета – от реальной суммы, которую родитель получает на руки. Допустим, зарплата того, кто имеет право на вычет, составляет 60 000 рублей. Налоговые отчисления 13 %, это 7 800 рублей, значит, сотрудник получает на руки 52 200 рублей. Если у него есть один ребенок, то налог рассчитывается с суммы 58 600 рублей (60 000 – 1 400), и 13 % в этом случае – это 7 618 рублей. То есть, на руки родитель получит 52 382 рубля (каждый месяц).
Соответственно, если детей больше или ребенок имеет инвалидность, суммы будут больше.
В двойном размере вычет может предоставляться:
– Единственному родителю (в том числе приемному) до тех пор, пока он не вступит в брак. При этом месяц, в котором будет заключен брак, будет последним месяцем предоставления вычета в двойном размере.
Стоит уточнить, что родитель считается единственным, если второго родителя у ребенка нет по причине смерти, безвестного отсутствия, объявления умершим или если в свидетельстве о рождении ребенка указан только один родитель. Не относится к таким случаям отсутствие зарегистрированного брака между родителями, а также лишение одного из них родительских прав.
– Одному из родителей, если второй родитель, имеющий право на налоговый вычет, напишет заявление об отказе от его получения в пользу первого родителя.
– Единственному усыновителю, опекуну, попечителю.
Как оформить
Есть два способа получения вычета: через работодателя или через налоговую.
Если действовать через работодателя, то необходимо предоставить в бухгалтерию пакет документов и получить подтверждение, что вычет начал считаться.
Если в течение года вычет не предоставлялся работодателем или был предоставлен в меньшем размере, можно обратиться за вычетом в налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого понадобится заполнить декларацию 3-НДФЛ по окончании года. Сделать это можно в электронном виде на сайте ФНС в личном кабинете или в бумажном, но тогда придется самостоятельно принести ее в налоговую.
Если документы приняты, дождитесь решения о вычете, после чего излишне уплаченный НДФЛ вернется на банковский счет, указанный в заявлении о распоряжении путем возврата.
ugra-news.ru