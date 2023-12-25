Югорчанам дали советы, как сохранить здоровье в новогодние праздники
По инициативе Минздрава России предновогодняя неделя в Югре посвящена профилактике злоупотребления алкоголем, а также сохранению здоровья в праздники. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Югры Алексей Молостов отмечает, что праздники — не повод пускаться во все тяжкие.
«Новый год - это время, когда происходит наибольшее количество проблем со здоровьем, причиной которых становится алкоголь. Регулярное употребление алкоголя снижает иммунитет, негативно влияет на психику, поднимает артериальное давление, - поясняет Алексей Александрович. - Спиртные напитки усиливают аппетит, что часто ведет к перееданию. Кроме того, у нетрезвого человека увеличиваются шансы получить серьезную травму. Например, алкоголь вызывает иллюзию тепла во время прогулок, что приводит к переохлаждению. Лучшим выбором будет полный отказ от алкоголя».
По его словам, в ожидании новогоднего застолья также не стоит устраивать себе «голодный забег». В течение предновогоднего дня следует придерживаться привычного рациона питания. Во время празднования Нового года необходимо соблюдать очередность блюд: сначала салат, затем горячее. Лучше не запивать еду газированными напитками и замените торты и пирожные фруктовыми салатами или желе. Важно помнить, что потребление приготовленной еды 1 и 2 января сопряжено с риском отравления. Заправленные и простоявшие всю ночь в тепле салаты быстро портятся, образуется благоприятная среда для размножения бактерий.
«Обязательно соблюдайте технику безопасности при использовании пиротехники, приобретайте ее только в специализированных отделах и магазинах, - поясняет Алексей Молостов. - Не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истек срок годности. Не запускайте фейерверки в помещениях, обязательно отведите детей на безопасное расстояние. Мой главный совет: используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией».
Эксперт рекомендует в новогодние каникулы больше гулять. По его словам, самая простая физическая активность — обычная ходьба. Главное правило — одеваться по погоде. Можно взять с собой перекус и термос с горячим чаем, чтобы прогулка была максимально комфортной. Такие прогулки помогут разогнать кровь, нагрузить мышцы, а также станут хорошей профилактикой простудных заболеваний.
Чтобы не заболеть в праздники лучше минимизировать поездки в общественном транспорте и посещение массовых мероприятий. Также не стоит забывать о гигиене рук и использовании обеззараживающих антисептиков.