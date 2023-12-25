Передвижная поликлиника завершила работу в сельских поселениях Югры
Главный врач Центра профессиональной патологии, депутат Думы Югры Николай Ташланов подвел итоги работы осенне-зимней навигации передвижной поликлиники в удаленные поселения автономного округа.
В сентябре текущего года врачи вновь отправилась в удаленные населенные пункты региона для оказания первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи местным жителям.
За это время поликлиника на «колесах» побывала в 22 сельских поселениях четырех муниципальных районов Югры: Нефтеюганском, Кондинском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском.
В составе бригады работали врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, дерматовенеролог, рентенолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.
Жители отмечают удобство приезда узких специалистов практически к дому. В короткие сроки они могут пройти узких специалистов, выполнить необходимые исследования и получить результаты в тот же или на следующий день. Объявление о приезде медицинской бригады фельдшера на местах распространяют заранее.
«Особенно востребованы ультразвуковые исследования брюшной полости, почек и мочевого пузыря, молочных желез, органов малого таза. У сельских жителей чаще всего встречаются описторхоз, мочекаменная болезнь, воспалительные процессы, патологии щитовидной железы.
При выявлении патологий или подозрении на них, медицинские специалисты направляют человека на дообследование в районные больницы или окружные центры. На последующих визитах наши специалисты уточняют информацию о проведенных обследованиях, таким образом отслеживается динамика состояния пациентов.
«Сильные морозы не помешали посетить все запланированные населенные пункты. Медицинскую помощь получили более 3 тыс. человек. Врачи провели 6013 приемов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования», – отметил Николай Ташланов.
АУ ХМАО — Югры «Центр профессиональной патологии»