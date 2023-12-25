Правление Социального фонда обсудило пилотные проекты по улучшению услуг для граждан и компаний
На заседании правления Социального фонда России (СФР) обсудили актуальные вопросы деятельности ведомства. Основной темой заседания стали пилотные проекты фонда.
Председатель Социального фонда Сергей Чирков открыл заседание и рассказал, что в этом году Социальный фонд проводил более 40 пилотных проектов. «Они связаны с качеством оказания услуг, улучшением положения наших граждан и цифровыми аспектами», – отметил глава фонда. Часть проектов с января будет запущена на постоянной основе и начнет применяться в работе фонда.
Одним из таких проектов станет беззаявительное назначение пенсий по случаю потери кормильца. На заседании с докладом об этом выступила заместитель председателя фонда Марина Семёнова. Она напомнила, что сейчас Соцфонд уже оформляет беззаявительно отдельные виды пенсии. Например, пенсию по инвалидности и досрочную пенсию по старости безработным предпенсионерам. В таком же формате делается ряд пенсионных перерасчетов.
С января фонд в аналогичном формате начнет устанавливать пенсии детям до 18 лет, потерявшим кормильца. «Назначение этого вида пенсии стало возможным благодаря созданию федерального реестра населения, поскольку в нем есть данные о родственных связях», – отметила замглавы СФР. Она уточнила, что решение о назначении страховой или социальной пенсии по потере кормильца будет приниматься в течение 5 дней после поступления в Социальный фонд сведений из реестра. Получатель пенсии получит уведомление о том, что пенсия назначена.
О другом пилотном проекте Социального фонда – по предупреждению профессиональных заболеваний работников – рассказала зампредседателя СФР Наталья Сидорова. Целью этого «пилота» является сохранение трудового потенциала страны. В ходе эксперимента отбирались специалисты с ранними признаками профессиональных заболеваний, которым предписывали профилактические мероприятия в центрах реабилитации. «Улучшение здоровья мы наблюдаем практически у 70% работников, прошедших лечение», – отметила Сидорова. По результатам проекта Социальный фонд готовит изменения в действующее законодательство о профилактике профзаболеваний.
На заседании также был рассмотрен пилотный проект Социального фонда по открытию центров общения для людей старшего поколения. На сегодня работает уже 250 центров в 80 регионах России, еще 37 откроются до конца этого года, сообщила начальник департамента совершенствования функциональной деятельности органов системы СФР Елена Савченко. По ее данным, за все время центры провели больше 17 тыс. мероприятий, в которых приняло участие 180 тыс. людей старшего возраста.
«Пилотный проект будет продолжен, – заверила Савченко. – Нам продолжают поступать заявки на открытие новых центров, думаю, в феврале мы откроем уже 300-й центр». Она уточнила, что сейчас фонд совместно с Минтрудом готовит нормативную базу для закрепления функций центров общения.
На заседании также был рассмотрен проект развития электронного взаимодействия по проактивному назначению страховых выплат работающим гражданам. Его результатами поделился Сергей Толкачёв, начальник департамент организации обеспечения страховых выплат. «На текущий момент в проактиве работает 76% страхователей, – рассказал он. – Среди крупных страхователей этот показатель достигает 95%». При этом, добавил он, фонд ведет диалог с крупными работодателями, которые пока не перешли на новый формат.
Помимо этого, участники заседания обсудили работу реестра ветеранов специальной военной операции, созданного СФР специально для фонда «Защитники Отечества». Реестр содержит сведения, необходимые для социальной поддержки и персонального сопровождения участников СВО. Как рассказала начальник департамента СФР по делам ветеранов и инвалидов Елена Семёнова, к настоящему моменту функционал реестра уже полностью готов к использованию представителями «Защитников Отечества».
Механизмы наполнения данными и использования реестра предполагают исключительно электронный формат, передача информации на бумажных носителях исключена.
Члены правления поддержали реализацию пилотных проектов фонда и пожелали успехов в их реализации.
Отметим, что в состав правления Социального фонда, помимо представителей самого ведомства, входят эксперты Министерства труда и Министерства финансов, представители профсоюзных организаций, Государственной думы, Совета Федерации, Банка России и других. Их участие позволяет сделать работу фонда более эффективной и повысить прозрачность управления.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре