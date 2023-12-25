Борис Хохряков наградил жителей столицы Югры
Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии чествования жителей города Ханты-Мансийска, внесших особый вклад в развитие муниципального образования.
Сегодня отмечены заслуги тех, кто своим трудом прославляет Ханты-Мансийск, делает его комфортнее и красивее, тех, кто многие годы отдает свой профессионализм, знания и опыт, свой талант служению окружной столице и ее жителям.
Борис Хохряков поздравил с событием приглашенных и вручил ряд наград Думы автономного округа: «В этом зале сегодня собрались люли, которые своим трудом внесли очень большой вклад в развитие города Ханты-Мансийска. Вы – гордость Ханты-Мансийска, гордость Югры, гордость России. Меньше месяца назад Максим Павлович выступал на заседании Думы округа с отчетом, представил итоги развития города за год. И я хочу сказать, что они впечатляют. Я ежегодно бываю у вас на мероприятиях, сам, как житель Ханты-Мансийска, вижу разительные перемены в облике города и, тем не менее, каждый раз отмечаю что-то новое, прогрессивное.
Особенно впечатляет строительный блок. Чего только стоит микрорайон «Иртыш» – это уже целый город в городе, и он продолжает застраиваться. Как рассказал депутатам Думы автономного округа Максим Павлович, через три года там будут проживать более 25 тысяч человек. За год в городе сдано более 110 тысяч квадратных метров жилья. А за 10-летие – более миллиона квадратных метров жилой площади. Ханты-Мансийск – лидер в округе по вводу жилой площади на одного человека, этот показатель почти в два раза превышает средне-окружной.
Также за текущей год благоустроено 14 общественных территорий, сданы новые интересные объекты, один из них – уникальная по своей архитектуре «Арт-резиденция – Центр молодежных проектов».
Стоит отметить, что четвертый год подряд Ханты-Мансийск является лидером в стране по оценке качества городской среды в своей климатической группе. По оценке индекса цифровизации Минстроя России, он занимает первое место в Югре и шестое в стране в категории «Большие города». В этом году шесть муниципальных практик в области градостроительства, цифровизации, экономики и национальной политики признаны лучшими в автономном округе.
Ханты-Мансийск входит в тройку лидеров рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Югры на протяжении последних 11 лет, при этом шестой раз становясь абсолютным лидером среди городов.
«2023 год навсегда войдет в летопись Ханты-Мансийска в связи с важным событием – присвоением высокого звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ Президент России Владимир Владимирович Путин подписал 11 сентября, – сказал спикер окружной Думы. – Прежде всего, это стало возможным благодаря инициативе жителей города: ветеранов, общественников, краеведов, главы города Максима Павловича Ряшина. Огромную роль сыграла наш Губернатор Наталья Владимировна Комарова, поддержали эту инициативу и депутаты Думы Югры, которые на одном из заседаний проголосовали за нее и направили главе государства. Я по линии «Единой России» направлял письмо Секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Анатольевичу Турчаку с просьбой поддержать инициативу.
Вот это самый яркий пример того, как хантымансийцы в годы войны ковали Победу в тылу, до изнеможения, с малых лет, отправляя на фронт лес, рыбу, пушнину. А их потомки достойно оценили их труд и увековечили память на века».
Борис Хохряков поблагодарил награжденных жителей города за труд, за ответственную гражданскую позицию и любовь к родной земле. И пожелал счастья, благополучия и процветания каждой семье.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры