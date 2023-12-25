Борис Хохряков наградил жителей столицы Югры

Циторедуктивную операцию (плевропневмонэктомия) с гипертермической интраплевральной химиотерапией (HITHOC) при мезотелиоме плевры выполнили 48-летней югорчанке. 6,5 часов длилась операция. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в торакальной хирургии.

