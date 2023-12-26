Депутат Думы Югры получил слова благодарности от председателя Правления семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Талота»
Депутат Думы Югры Руслан Проводников получил слова благодарности от председателя правления семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Талота» из села Аксарка Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Владимира Лаптандера.
Владимир Хавлович стал победителем грантового конкурса проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Ямало-Ненецком автономном округе с проектом «Организация центра сохранения и разведения ненецкой оленегонной лайки на территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа».
Владимир Лаптандер поблагодарил Руслана Проводникова за поддержку этого проекта. В центре займутся сохранением породы ненецкой оленегонной лайки в естественной среде обитания. Вольеры для содержания собак построят представители семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Талота». На базе центра сформируют племенное ядро, полученный помет лаек будут отправлять на пилотное стойбище для выпаса оленей в тундру. Ученые уже получили результаты анализа генетических проб лаек. Они отметили хорошее разнообразие и возможность получать сильных гибридов. Проект даст семьям оленеводов дополнительный доход и поможет популяризовать оленегонных лаек за пределами региона.
Руслан Проводников в своем письме поддержки отметил важность такого проекта, пожелал семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера «Талота» успешной плодотворной работы в сфере сохранения ненецких оленегонных лаек.
Отметим, что ненецкая оленегонная лайка – древняя порода, сохранившаяся в естественных условиях ее обитания, изначально охотник, чуть позже – пастух для оленеводов тундры и тайги России. Эта собака – ключевое звено в северном оленеводстве, культуре коренных малочисленных народов Севера. Одна ненецкая лайка заменяет двух-трех пастухов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя Председателя Думы –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера Думы Югры