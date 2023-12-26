Уникальную операцию при редкой опухоли провели сургутские онкологи
Циторедуктивную операцию (плевропневмонэктомия) с гипертермической интраплевральной химиотерапией (HITHOC) при мезотелиоме плевры выполнили 48-летней югорчанке. 6,5 часов длилась операция. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в торакальной хирургии.
Вовремя циторедуктивной части операции были удалены лёгкое, диафрагма, перикард, удалена вся плевра с последующей реконструкцией перикарда и диафрагмы. Затем в брюшную полость были установлены дренажи и проведён сеанс гипертермической интраплевральной химиотерапией (HITHOC). Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42,0 °C. В операционной работала бригада онкологов-торакальных хирургов: Алексей Аксарин, Сергей Копейка, Александр Волкивский, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог-реаниматолог Рафаэл Гайнуллин.
Благодаря своевременно установленному диагнозу мезотелиомы плевры, опытной бригаде онкологов-торакальных хирургов, выполняющих циторедуктивные операции при мезотелиоме плевры и HITHOC, стало возможным радикальное лечение редкой злокачественной опухоли. В послеоперационном периоде пациентка получила комплексное лечение и выписана в удовлетворительном состоянии.
Частота встречаемости заболевания мезотелиомой разных регионах мира неоднородна. В Австралии в 2000 г. было выявлено 60 случаев на миллион у мужчин. В Европе частота возникновения МП составляет 18–20 случаев на миллион в год с большой территориальной вариацией. В Японии – 7:1 000 000 жителей в год. В США диагностируется около 3000 случаев в год. 1 случай на 100 000 жителей в год. Мужчины болеют значительно чаще, соотношение полов составляет 6:1. В Югре диагностировано 4 случая мезотелиомы плевры за 5 лет (2019-2023).
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