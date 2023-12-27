Еще один шаг к развитию здравоохранения на отдаленных территориях
В последнее время в сельских районах страны произошел значительный прорыв в области здравоохранения. Недавно БУ «Ханты-Мансийская районная больница» обрадовала жителей села Реполово открытием нового модульного ФАПа, который обещает не только улучшить доступ к медицинской помощи, но и сделать заботу о здоровье жителей более эффективной и доступной. Елена Гебо, заведующая ФАПа с. Реполово начнет осуществлять прием пациентов уже на этой неделе. Количество прикрепленного населения в селе составляет 174 человек, из них взрослых 117, детей и подростков 52.
Здание ФАПа оснащено автоматизированными рабочими местами, подключено к высокоскоростному интернету, ведение медицинской документации осуществляется в форме электронных документов, также медицинский персонал ФАПа обеспечены квалифицированной электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
Имеется возможность проведения удаленного консультирования. Одним из главных достижений нового ФАПа является улучшение доступа к медицинским работникам и оборудованию. Это позволяет обеспечить жителей качественной медицинской помощью прямо на их территории, избавляя от необходимости долгих поездок в городские больницы. Строительство ФАПа в селе представляет собой значительный шаг вперед для здравоохранения в отдаленных территориях.
Улучшение доступа к медицинским услугам, предоставление неотложной помощи и активная профилактическая работа делают этот медицинский пункт настоящим источником поддержки здоровья сельского населения.
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