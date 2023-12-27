В Югре 240 тысяч обращений граждан за услугами Социального фонда России поступили в электронном виде
С начала года 240 тысяч обращений югорчан в ОСФР по ХМАО –Югре поступили в электронном виде на портале госуслуг. Сегодня большинство услуг фонда можно получить не выходя из дома.
Так, 56,7% заявлений о назначении пенсии поданы гражданами онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии человека назначаются дистанционно на основании данных из информационных систем Социального фонда.
Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений. Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.
Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям. Социальный фонд принял электронных обращений родителей за единым пособием на детей от 0 до 17 лет и обращений беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки 88%.
В большинстве случаев родителям нужно только заполнить заявление на портале Госуслуг — все необходимые документы Соцфонд запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую родители могут использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн. Таким же дистанционным способом подано 68% заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.
Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. Доля онлайн обращений по этой услуге составила 73%. Социальный фонд также принял 95% электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.
На портале госуслуг сегодня доступны более 100 сервисов СФР, которые охватывает практически все направления деятельности. При этом с каждым годом уменьшается количество справок, которые гражданам необходимо предоставлять для получения выплат и социальной помощи.
Более того, Соцфонд активно развивает беззаявительные формы оказания госуслуг — СНИЛС, материнский капитал, пенсии по инвалидности, часть социальных выплат теперь оформляются без участия со стороны их получателей.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре