Уважаемая Мария Кузьминична!

Сердечно поздравляем Вас с днём рождения! Вы более 30 лет отдали национальной редакции, из-под Вашего пера вышло много хороших новостей, прекрасных очерков и статей, Вы вырастили не одно поколение национальных журналистов, тем самым Вы навсегда вписали себя в историю югорской журналистики!