Уважаемая Мария Кузьминична!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения! Вы более 30 лет отдали национальной редакции, из-под Вашего пера вышло много хороших новостей, прекрасных очерков и статей, Вы вырастили не одно поколение национальных журналистов, тем самым Вы навсегда вписали себя в историю югорской журналистики!
Желаем Вам всего самого прекрасного, крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, внимания и теплоты со стороны родных, близких, коллег и друзей! Мы Вас любим и ценим!
Журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»