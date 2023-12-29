Новый год – любимый праздник!
Новый год – это волшебный праздник, любимый праздник всех детей. Его долго ждут, веря в сказку и чудо. В преддверии Нового года сотрудники МАУ «Берёзовского районного дома культуры» с главой городского поселения Берёзово Д.М. Меньшиковым выехали в село Теги и деревню Шайтанка, где прошло выездное мероприятие «Ёлка главы городского поселения Берёзово», подготовленный работниками дома культуры.
В программе были танцы, песни, игры с героями, ребята рассказывали стихотворения и водили хороводы. Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная ёлочка принесли детям ощущение чуда. С самого начала представления сказочные герои Кикимора, Дракоша увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах.
С появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления все дети получили долгожданные подарки от Деда Мороза. Дети зарядились праздничным настроением и ощущением волшебства.
Марина Табун