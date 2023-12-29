Борис Хохряков поздравил югорчан с наступающим Новым годом
Уважаемые жители Югры!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от меня лично примите поздравления с Новым, 2024 годом!
Этот праздник мы всегда связываем с верой в лучшее, с надеждой, что наши мечты обернутся реальностью и наступающий год принесет добрые события и позитивные перемены.
Все это непременно произойдет, ведь нас, жителей Югры и огромной России, объединяют общие интересы, стремление жить и трудиться под мирным небом, идти к намеченным целям.
Мы с честью преодолеваем непростые испытания, развиваем экономику, социальную сферу, строим дома и формируем уютное пространство в городах и поселках. Югорчане достигают ярких успехов в спорте и культуре, демонстрируют мужество и отвагу, защищая Родину.
В динамичном ритме будней наc согревают любовь родных и близких людей, тепло семейного очага, придающие сил для движения вперед и новых свершений. Предстоящий 2024 год Президент России Владимир Путин объявил в стране Годом семьи, и это, уверен, созвучно желаниям каждого – иметь дом, дружную семью, растить детей.
В унисон этому звучит и тема сплочения, обозначенная Губернатором автономного округа Натальей Комаровой в качестве главной в наступающем году. Сплочение югорчан, их объединение вокруг России и Президента страны, в выборах которого мы совсем скоро примем участие, – вот тенденция нового этапа жизни, которая нацелит нас на достижение намеченных целей, развитие региона и большой многонациональной страны.
Уверен, что, шагнув в 2024 год, мы возьмем с собой наши лучшие достижения и традиции, выстроим эффективные маршруты, найдем новые точки роста и новые возможности для реализации замыслов.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья. Пусть наступающий год станет для всех успешным, принесет удачу в делах и начинаниях!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков