Более 245 тысяч работников в Югре перешли на электронную трудовую книжку

Число югорчан, сделавших выбор в пользу электронной трудовой книжки (ЭТК) вместо бумажной, превысило к настоящему времени 245 221 человек. Столько работников начиная с 2020 года подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей профессиональной деятельности.