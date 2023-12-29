Грамотами главного врача наградили участников проекта «Дарить добро»
Шесть студенток Югорского государственного университета вместе с руководителем Светланой Владимировой пришли в БУ «Окружная клиническая больница», чтобы дарить добро.
Волонтерский проект для маленьких пациентов педиатрического отделения лечебного учреждения стартовал 28 октября этого года. Каждую субботу студенты проводили время с маленькими пациентами стационарного отделения. Они организовали творческую мастерскую, где рисовали, лепили, создавали поделки, а еще- читали книги, играли, пели, смотрели мультфильмы. Провели 7 тематических мероприятий: «Живая осень», «Осень», «Встречаем зиму», «День Рождения Деда Мороза», «Удивительные мамы», викторина «Осень засыпает, зима просыпается!», «Письмо Деду Морозу». В рамках проекта его участники оказывали образовательную, воспитательную, психологическую поддержку пациентам.
Для студентов ЮГУ – это огромный опыт социального взаимодействия с детьми, а для детей, находящихся в социальной изоляции – возможность получить позитивные эмоции, забыть о болезнях. «Это способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Каждая суббота – настоящий праздник для них. Мы благодарны организаторам и участника проекта «Дарить добро». Студенты отправились на каникулы, они готовятся к сессии. «Работу продолжим в феврале», - говорит главная медицинская сестра клиники Ольга Карпова.