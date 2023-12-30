Мэр столицы Югры исполнит новогодние желания двоих детей
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин исполнит желания детей, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции России. Он снял их открытки с «Ёлки желаний».
«Исполню желания ребятишек из многодетных семей военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции», - написал Ряшин в своём телеграм-канале.
Ёлка с желаниями установлена в КДЦ «Октябрь». Сюда и пришёл градоначальник.
Максим Ряшин добавил, что к «Ёлке желаний» также присоединились и руководители органов администрации, муниципальных предприятий и учреждений.