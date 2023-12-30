Волонтёрскому движению «Шьём для наших» вручены благодарности
Вчера в Арт-резиденции г. Ханты-Мансийска волонтерскому движению «Шьём для наших» были вручены благодарности за большой личный вклад в помощь военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции, патриотизм и активную гражданскую позицию, неравнодушие и доброе сердце.
«За год отправили более 7 тысяч изделий, помимо этого отрабатываем запросы ребят приезжающих в отпуск», - сообщила Екатерина Парсаева, руководитель сообщества "Шьём для наших".
Екатерине Парсаевой торжественно была вручена Почётная грамота Думы Югры.
Тамара МЕРОВА