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Для слабовидящих

Волонтёрскому движению «Шьём для наших» вручены благодарности

30.12.2023

Вчера в Арт-резиденции г. Ханты-Мансийска волонтерскому движению «Шьём для наших»  были вручены благодарности за большой личный вклад в помощь военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции, патриотизм и активную гражданскую позицию, неравнодушие и доброе сердце.


«За год отправили более 7 тысяч изделий, помимо этого отрабатываем запросы ребят приезжающих в отпуск», - сообщила Екатерина Парсаева, руководитель сообщества "Шьём для наших".


Екатерине Парсаевой торжественно была вручена Почётная грамота Думы Югры.

Тамара МЕРОВА

 

30.12.2023

30.12.2023