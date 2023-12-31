Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Новым годом

Вчера в Арт-резиденции г. Ханты-Мансийска волонтерскому движению «Шьём для наших» были вручены благодарности за большой личный вклад в помощь военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции, патриотизм и активную гражданскую позицию, неравнодушие и доброе сердце.