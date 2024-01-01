В Югре увеличили размеры социальных выплат
С 1 января 2024 года вступили в силу решения об индексации ряда социальных выплат для жителей Югры.
На 4% вырастет размер восьми мер социальной поддержки, которые коснутся больше 100 тысяч югорчан. Повышенные выплаты уже в этом месяце получат труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды детства первой и второй групп, семьи, потерявшие кормильца и дети-инвалиды. Также пособия увеличатся у тех, кто ухаживает за пожилыми гражданами и инвалидами.
Помимо этого, с 2024 года меняются условия получения югорского семейного капитала. Раньше единоразовая выплата полагалась семьям, где родился третий и последующий ребенок и составляла 150 тысяч рублей. Теперь же на данную меру поддержки семьи также могут претендовать после рождения второго ребенка, а размер выплаты увеличен до 177 тысяч рублей.