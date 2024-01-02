В столице Югры работает «Резиденция Ёлки»
С 27 декабря по 6 января в Ханты-Мансийске традиционно организована работа «Резиденции Ёлки» в КВЦ «Югра-Экспо».
«Резиденция Ёлки» – это дом для самого главного символа Нового года, красавицы - ёлки, а также идеальная площадка для посещения с детьми, потому что даже для самых маленьких малышей будет работать игровая площадка «Мама и малыш».
Каждый день с 12:00 до 15:00 будут организованы театрализованные представления, увлекательные мастер-классы, где можно смастерить сувениры и подарки своими руками. Также в «Резиденции Елки» будет работать новогодняя площадка «Краеведческая гостиная» и выставка творческих работ «Зимний вернисаж».
По словам организаторов, в этом году площадка «Снежный бульвар» (в районе улиц Георгия Величко и Анны Коньковой) расширяет свои границы и начинается с красивого катка на Набережной, где можно покататься на коньках и выпить горячий чай с выпечкой в новогоднем кафе-автобусе.
Затем можно зайти в новогоднюю Арт-резиденцию – центр притяжения молодёжных проектов, где собраны различные мастер-классы, квизы, просмотр фильмов, игры, конкурсы, квесты, новогодние программы и много других интересных мероприятий.