Жители двух муниципалитетов Югры смогут отправиться в Москву на льготном авиарейсе
Начиная с этого года льготники из Белоярского и Нягани смогут добраться по воздушному маршруту до столицы.
О начальном этапе формирования этих маршрутов можно судить по официальному письму руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова в адрес депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Павла Завального. В документе говорится: «Росавиация не возражает против включения маршрутов Белоярский — Москва — Белоярский и Нягань — Москва — Нягань в перечень субсидируемых».
«Согласие Росавиации на запуск указанных авиарейсов — это уже 50 % дела. Далее многое зависит от правительства. Но вопрос пора решать, так как есть запрос от населения западной части Югры на улучшение транспортной схемы. Жителям Белоярского и части Октябрьского района, отделенных Обью от основной территории округа, было бы проще летать в Москву через аэропорт Белоярского. Здесь очень уместен собственный развитый авиаузел. Что касается жителей Югорска, Советского, Урая и других муниципалитетов запада Югры, для них Нягань пока остается более удобной локацией. Развитие няганского авиаузла также очень важна в связи с появлением у нас особой экономической зоны», - прокомментировал появление документа заместитель председателя комитета думы Югры по экономической политике, промышленному, инновационному развитию Андрей Осадчук, принимавший непосредственное участие в расширении сети окружных авиамаршрутов.
Специалисты предположили, что появление в расписании аэропортов Нягани и Белоярского рейсов в Москву возможно в течение первых шести месяцев наступившего года.
Напомним, в минувшем году открыт новый авиарейс из Ханты-Мансийска в Красноярск. Стоит отметить, что маршрут входит в перечень субсидируемых.
Сейчас из столицы Югры выполняется порядка 30 авиарейсов, в том числе 13 за пределы округа. К примеру, из Ханты-Мансийска можно улететь в Екатеринбург, Казань, Минводы, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и другие крупные города.