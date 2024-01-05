Госавтоинспекторы Югры оказали помощь замерзающему автомобилисту
Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Советскому району, состоящий из лейтенанта полиции Сергея Соловьева и сержанта полиции Арсения Бадретдинова, утром направлялся к месту службы, когда обратил внимание на автомобиль «ГАЗель», остановленный у обочины с аварийной сигнализацией.
Водитель объяснил, что он ехал из Полевского, Свердловской области в Урай, но его автомобиль сломался в пути, а из-за низкой температуры он не смог самостоятельно устранить поломку. Проезжающие мимо водители не останавливались, и его телефон разрядился, что помешало ему вызвать помощь.
Госавтоинспекторы посадили замёрзшего водителя в патрульный автомобиль и вызвали подкрепление из Югорска. Когда прибыли капитан полиции Александр Николаев и лейтенант полиции Алексей Кулев, они помогли отбуксировать поломанное транспортное средство до СТО.
Полиция Югры настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за город во время сильных морозов. Однако, если вам все-таки пришлось столкнуться с трудной ситуацией, не стесняйтесь обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по номеру 112.
ugra-tv.ru