В окружной клинике прошла приёмка нового оборудования
В канун Нового года долгожданный позитронно-эмиссионный томограф прибыл Ханты-Мансийск, несмотря на сложные погодные условия и геополитическую обстановку, чем несказанно обрадовал наших специалистов и пациентов, которые ожидают начало применения обновленного оборудования.
Напомним, что усилиями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и лично губернатора Натальи Комаровой для БУ «Окружная клиническая больница» были выделены средства на закупку нового комплекса для ПЭТ/КТ исследований более высокого класса, взамен выработавшего свой ресурс неисправного аппарата. Оборудование ПЭТ/КТ доставили 25 декабря 2023 года и сразу с колес начался монтаж лучшими специалистами компании производителя с участием госпитальных инженеров.
Приобретенный аппарат ПЭТ/КТ незаменим прежде всего для пациентов при оказания специализированной медицинской помощи по профилю «онкология», но также планируется освоение новых горизонтов в применении оборудования – для пациентов с сердечно-сосудистой патологии. Новый аппарат производительнее предыдущего, имеет расширенную зону исследований, из-за чего процедура будет выполнена заметно быстрее, а качество изображения будет существенно выше. Аппарат может использоваться для проведения разметки при лучевой терапии, а также дополнительно оснащен источником бесперебойного питания, что позволит персоналу быть увереннее при отключении основного электропитания.
Ожидаемый срок завершения работ по вводу в эксплуатацию и клинического обучения сотрудников учреждения – до 20 января 2024 года. Начало выполнения диагностических процедур запланировано на конец января следующего года.