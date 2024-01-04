В окружной клинике прошла приёмка нового оборудования

Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Советскому району, состоящий из лейтенанта полиции Сергея Соловьева и сержанта полиции Арсения Бадретдинова, утром направлялся к месту службы, когда обратил внимание на автомобиль «ГАЗель», остановленный у обочины с аварийной сигнализацией.

