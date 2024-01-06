В Нягани подвели итоги акции «Код донора. Наставничество»
Сегодня отделение переливания крови БУ «Няганская окружная больница» на завершающую донацию 2023 года пригласило людей, носящих гордое звание – Учитель, Педагог, Наставник. В этом году педагогическое сообщество стало самым активным помощником врачей в спасении жизней, сдав в течение года 217,4 литра крови и её компонентов, заняв первое место среди организаций города, участвующих в донорском движении. 213 сотрудников образовательных учреждений совершили 453 донации, благодаря чему удалось помочь 480 пациентам. «Мы заготавливаем в год примерно одну тонну крови и её компонентов, что покрывает потребности больницы и даже позволяет помогать коллегам из соседних территорий, - делится главный врач больницы Сергей Догадин. – Всего в 15-тысячной базе няганских доноров состоит 859 работников образовательных учреждений, и если каждый из них дважды в течение года сдаст кровь, то это полностью покроет потребности больницы».
Одинцову Оксану учителя начальных классов няганской школы-интернат для детей с ОВЗ в дружную донорскую семью привела сноха. С тех пор делать добро Оксана приходит уже в шестой раз, ведь она обладатель самой распространенной 1-й группой крови. «Я всегда думаю, что сделала важное дело, ведь хоть кому-то я помогла, - делится педагог. - В прошлом году, когда я вернулась на уроки с рукой, перевязанной, после донации, ребята все спрашивали, что случилось. Моим четвероклассникам я рассказала, что ходила в отделение переливания крови и сделала доброе дело. Теперь они пятиклассники и иногда спрашивают, продолжаю ли я делать это доброе дело. Я им говорю – Да. Я вижу, что их это вдохновляет на свершение других добрых поступков и это греет мое педагогическое сердце, ведь это значит, что в мире будет больше людей, которые могут сострадать».
«Доноры меняют мир к лучшему, и это достойно благодарности, - отметил, вручая награду, Сергей Догадин. - Практически все организации города и огромное количество простых жителей Нягани откликаются на призыв сдать кровь, стать донорами и помочь пациентам больницы обрести здоровье. Мы благодарим всех неравнодушных няганцев, участвующих в донорском движении. Спасибо вам, низкий поклон, надеемся, что вы и дальше по зову вашей доброй и милосердной души продолжите дарить нам частичку себя, помогая людям обрести здоровье. Здоровья, исполнения всех желаний, счастья и любви в наступающем году».
dzhmao.ru