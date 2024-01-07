В Нефтеюганском районе сдали два многоквартирника
В последние дни года стали особенно радостными для некоторых семей из Пойковского. В поселке городского типа ввели в эксплуатацию сразу два многоквартирных дома.
Добавим, что строительство многоквартирных домов №№ 126 и 129 в 7 микрорайоне Пойковского стало возможным благодаря реализации программы по переселению граждан из непригодного жилья. Сюда переедут граждане, проживающие в аварийных домах, в том числе, члены семей участников СВО, а также ребенок-сирота.
Два восьмиэтажных дома рассчитаны в целом на 128 квартир. Во всех помещениях выполнена чистовая отделка, поклеены обои, уложен линолеум, установлена сантехника. Вход в каждый подъезд оборудован пандусом для маломобильных граждан.
Напомним, что в 2023 году в Югре ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья - это почти 14 тысяч новых квартир.