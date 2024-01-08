В Югру прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ханты-Мансийской епархии с 9 по 17 января будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийских чудотворца.
Ковчег с мощами святого встретят в Сургуте 9 января, затем он будет принесен в храмы Мегиона, Нижневартовска, п. Солнечный Сургутского района, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.
Ковчег с мощами святителя и чудотворца Николая, который будет пребывать в Ханты-Мансийской епархии, был передан в 2022 году Святейшим Патриархом Кириллом в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга. При содействии митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, верующие Югры смогут приложиться к мощам святого угодника и попросить его благодатной помощи во время предстоящих Рождественских святок.
9 января
9:00 – Торжественная встреча ковчега в Троицком кафедральном соборе г. Сургута. Божественная литургия.
11 января
14:00 – проводы святыни из Троицкого кафедрального собора г. Сургута.
17:00 – встреча ковчега в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Мегиона. Всенощное бдение.
19:00 – проводы святыни из храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Мегиона.
20:00 – встреча ковчега в храме в честь Рождества Христова г. Нижневартовска. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
13 января
16:30 — проводы святыни из храма в честь Рождества Христова г. Нижневартовска.
17:00 — встреча ковчега в храме в честь святителя Николая Чудотворца пгт. Излучинск Нижневартовского района. Всенощное бдение.
20:00 — проводы святыни в храм честь Рождества Христова г. Нижневартовска.
14 января
13:30 – проводы святыни из храма в честь Рождества Христова г. Нижневартовска.
17:00 – встреча ковчега в храме в честь святого князя Александра Невского п. Солнечный Сургутского района. Всенощное бдение.
19:00 – проводы святыни из храма в честь святого князя Александра Невского п. Солнечный Сургутского района.
20:30 – встреча ковчега в храме в честь Святого Духа г. Нефтеюганска. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
15 января
15:00 – проводы святыни из храма в честь святого Духа г. Нефтеюганска.
18:00 – встреча ковчега в Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
17 января
18:00 – проводы святыни из Воскресенского кафедрального собора г. Ханты-Мансийска.
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