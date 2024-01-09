Член Молодежного парламента при Думе Югры Анастасия Склярова организовала благотворительную акцию «Радуга подарков»
Член Молодежного парламента при Думе Югры Анастасия Склярова в рамках своей общественной деятельности в РОО «Учитель-волонтер» организовала благотворительную акцию «Радуга подарков».
Вместе с Натальей Алиевой, бывшим членом Молодежного парламента, они лично закупили новогодние подарки для детей, чьи родители являются добровольцами данной организации.
Всего 168 детей педагогов получили сладкие сюрпризы благодаря этой благотворительной акции. Она была направлена на укрепление связей в добровольческой команде, которая уже четвертый год безвозмездно помогает югорским школьникам в усвоении общеобразовательной программы. За это время педагоги провели более 10 000 добрых уроков и помогли более 1 000 югорских школьников. Благодаря их работе родительский бюджет был сэкономлен на более чем 8 млн рублей, что эквивалентно средней стоимости репетиторских услуг.
Наталья Алиева и Анастасия Склярова пожелали добровольческой команде просветления, мира и добра.