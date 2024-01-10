Депутаты Думы автономного округа за год рассмотрели более четырех тысяч обращенийДепутаты Думы автономного округа за год рассмотрели более четырех тысяч обращений
В Думу Югры за 2023 год поступило 4016 обращений, что на 172 обращения меньше аналогичного периода прошлого года. Большая часть поступила во время личного приема. По тематике обращений лидируют просьбы о материальной помощи, их более четверти от общего числа. На втором месте – вопросы социальной сферы, на третьем – жилищные вопросы. Военнослужащие, участники СВО и их семьи обращались за год к депутатам 472 раза.
«В целом по всем вопросам наибольшее количество обращений поступило из Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и Нефтеюганского района, – прокомментировал работу с избирателями Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Практически все обращения рассмотрены в отведенные законодательством сроки».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры