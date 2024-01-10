Сотрудники газеты «Новости Югры» порадовали пациентов педиатрического отделения в новогодние праздники

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить выплату пособия еще на год, нужно заново подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты.