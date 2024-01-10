Сотрудники газеты «Новости Югры» порадовали пациентов педиатрического отделения в новогодние праздники
Они пришли к маленьким пациентам со сладкими подарками от предпринимателей города Ханты-Мансийска и с талисманами будущего Нового года - дракончиками. Редакция газеты провела предновогоднюю акцию «Новогодняя сказка», в которой приняли участие студенты и сотрудники технолого-педагогического колледжа и Центра искусств для одаренных детей Севера. Партнерами мероприятия стали Музей Природы и Человека, HWAN Art Gallery и Музей Рождества.
Подарки получили не только пациенты детского стационарного отделения БУ «Окружная клиническая больница», но и дети, чьи родители находятся в зоне СВО. Журналисты и неравнодушные горожане приобрели детям сладости. В подарке - дракончики, изготовленные в мастерской HWAN и раскрашенные вручную корреспондентами газеты. А также набор для создания елочной игрушки.