Открыт новый донорский год
321 югорчанин начал год привычным для себя делом - донацией. Благодаря неравнодушию и ответственности доноров 3 и 4 января банк крови пополнился на 108 литров крови и 356 доз тромбоцитов. Это позволило Окружной станции переливания крови выполнить первостепенную задачу - бесперебойно обеспечить больницы округа ценными компонентами крови в новогодние каникулы. Поэтому первая неделя Нового года для Службы крови прошла в штатном режиме.
«За длительные выходные для пациентов Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска наше учреждение выдало 119 литров эритроцитов, почти 83 литра свежезамороженной плазмы и 848 доз тромбоцитов», - прокомментировал Юрий Чемакин, главный внештатный специалист трансфузиолог Депздрава Югры, главный врач КУ «Станция переливания крови ХМАО-Югры».
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