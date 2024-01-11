Борис Хохряков поздравил жителей Сургутского района с юбилеем муниципального образования
Сегодня Сургутскому району исполняется 100 лет.
«Это событие – замечательный праздник для всех, кто родился и вырос на сургутской земле, связал с ней свою судьбу, живет и трудится здесь, – отметил в поздравлении Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков. – Являясь частицей Югры, Сургутский район по-своему уникален. Он обладает богатым историческим и культурным наследием, мощным экономическим потенциалом, динамично развивается и уверенно смотрит в завтрашний день. Муниципалитет по праву гордится высокими достижениями и яркими победами, за которыми кроются созидательная энергия, труд, целеустремленность тысяч людей – тех, кто беззаветно любит родную территорию и делает все для ее процветания и благополучия.
Уверен, что вековой юбилей – это точка отсчета для реализации смелых планов, амбициозных преобразований, достижения новых высот».
Борис Хохряков пожелал всем жителям Сургутского района крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, отличного настроения и счастья.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры