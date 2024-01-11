В окружной кардиодиспансер в новогодние каникулы госпитализировали 86 югорчан
Больше половины пациентов поступили в учреждение с острыми формами ишемической болезни сердца – острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. Экстренная и неотложная медицинская помощь в кардиодиспансере оказывается круглосуточно. У заболеваний сердечно-сосудистой системы нет ни перерывов, ни выходных. Врачи премного отделения БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», которые всегда на передовой, знают об этом не понаслышке. За минувшие новогодние праздники и Рождество в клинику поступили 54 пациента с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. В одном случае потребовалась срочная операция на открытом сердце.
Надина Османова, заведующая приемным отделением: «Житель Нефтеюганска поступил в учреждение 4 января. Чтобы спасти пациента, кардиохирургическая бригада под руководством Александра Шиленко выполнила экстренное аортокоронарное шунтирование. Операция прошла успешно и сегодня жизнь пациента вне опасности. 52-летний мужчина уже переведен в обычную палату и продолжает лечение».
В новогодние праздники нередко обостряются и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, например, гипертония. В минувшие каникулы 35 пациентам с жалобами на высокое артериальное давление, кардиологи приемного отделения оказали помощь в палате интенсивного наблюдения. Чтобы не допускать проблем со здоровьем во время длительных выходных, врачи рекомендуют соблюдать умеренность: не злоупотреблять алкоголем, следить за питанием, не нарушать режим сна и отдыха.
Справка: в кардиодиспансере в 2023 году выполнили более 4200 операций пациентам с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 1500 из них – экстренные.
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