С 1 января 2024 года страховая пенсия неработающих югорских пенсионеров была проиндексирована на 7,5%
С 1 января 2024 года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проиндексировало пенсии неработающих пенсионеров на 7,5%. Повышение коснулось более 317 тысяч неработающих пенсионеров в Югре.
У каждого пенсионера прибавка была индивидуальна и зависела от размера пенсии: чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
Кроме того, увеличились фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, которые входят в итоговую сумму страховой пенсии.
Одновременно с выплатами на 7,5% увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе выросла до 133 рублей, размер фиксированной выплаты — с 7 567,33 до 8 134,88 рублей (без учета районного коэффициента).
Индексация была произведена проактивно, пенсионерам не пришлось подавать заявления и посещать ОСФР по ХМАО – Югре.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре