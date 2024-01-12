Сложную операцию экстренно выполнили гинекологи окружной клинической больницы в первый день нового года
За жизнь 24-х летней девушки ханты врачи Югры боролись несколько дней. Пациентка с выраженным дефицитом массы тела была переведена в гинекологическое отделение БУ «Сургутская окружная клиническая больница» из города Когалыма в последние дни уходящего года. Слабость, боль в левой подвздошной области, повышение температуры тела до 39 С, отсутствие аппетита, сухость во рту, задержка стула до 10 суток – такие симптомы появились у югорчанки ещё в начале декабря. В кабинет неотложной помощи девушка обратилась лишь 20 дней спустя. Её осмотрели и направили к хирургу и гинекологу в г. Когалым.
После дообследования выставлен диагноз острый сальпингоофорит с формированием тубоовариального образования слева. Это тяжелая форма гинекологического воспаления, при которой возникает расплавление яичника и маточной трубы с формированием одной полости, заполненной гнойным содержимым, перитонит, развивается выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Заболевание требует незамедлительного оперативного лечения. Хирурги городской больницы экстренно выполнили лапароскопическую аднэксэктомия слева - удалили маточную трубу и яичник. Провели ревизию, санацию и дренирование брюшной полости, назначили медикаментозную терапию.
В связи с отрицательной динамикой в лечении, пациентку перевели в Сургут. Специалисты окружной клинической больницы провели дообследование. Сменили антибактериальную, противовосполительную терапию, выполнили бактериологический мониторинг. Но консервативное лечение оказалось безуспешным. Было принято решение о повторном экстренном оперативном вмешательстве.
В первый день нового года девушке выполнили ревизию и санацию брюшной полости. В ходе операции был выявлен третичный перитонит и динамическая кишечная непроходимость. Врачи провели разделение спаек, удалили правую маточную трубу. Пациентке ещё дважды, с разницей в один день, выполнили программированные санационные операции.
Благодаря этим лечебным мероприятиям достигнута положительная динамика. 6 января пациентка переведена из отделения реанимации в гинекологическое отделение, где продолжает лечение. Несмотря на сложность клинического случая, врачам удалось сохранить репродуктивный потенциал женщины - в дальнейшем она сможет иметь детей, но только с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
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