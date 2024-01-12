Сложную операцию экстренно выполнили гинекологи окружной клинической больницы в первый день нового года

12 января, в преддверии Дня российской печати и Старого Нового года, в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» побывали школьники города Ханты-Мансийска, занявшие призовые места в окружном детском конкурсе комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд».