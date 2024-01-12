58 пар из Ханты-Мансийска отметили «золотую» свадьбу в 2023 году
За 2023 год в Ханты-Мансийске отметили полувековой юбилей совместной жизни 58 пар.
Сразу две пары окружного центра отпраздновали знаменательную дату в канун Нового года – Юрий и Нина Шагут, Валерий и Тамара Толстогузовы. По традиции, свадебные юбиляры получили единовременную социальную выплату из бюджета города, цветы и поздравительные адреса от губернатора Югры и Главы города.
Ещё одним подарком для них станет единовременное пособие из средств субъекта РФ. Право на такую меру поддержки имеют супруги, прожившие в браке 50 и более лет, постоянно проживающие на территории округа и имеющие стаж работы в регионе не менее 15 лет.
Необходимо отметить, что все виновники торжества внесли большой вклад в развитие родного края. Так, супруги Шагут являются педагогами. Нина Яковлевна 45 лет проработала учителем в школах Ханты-Мансийского района, а в окружном центре трудилась в средней школе №5. Юрий Кузьмич имеет опыт работы как в общеобразовательных учреждениях, так и в высшей школе – в Ханты-Мансийске он преподавал в Югорском государственном университете, являлся депутатом думы города.
«Нам всегда очень приятно отмечать нашу годовщину накануне самого семейного и любимого праздника – Нового года! Мы даже живём на улице Новогодней, поэтому для нас каждый совместно прожитый день является праздничным», – рассказал Юрий Шагут.
Валерий и Тамара Толстогузовы также крепки своими традициями. Оба отмечают, что между супругами важно взаимопонимание.
«В жизни бывает всякое! Но вера даёт терпение. Посещаем Православный храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, – рассказывает Тамара Павловна. – Вся наша жизнь связана с любимым городом. Мой супруг трудился капитаном-механиком, а я кадровиком».
Отметим, ещё семь пар в 2023 году отметили бриллиантовую свадьбу, прожив вместе 60 лет.
admhmansy.ru