Накануне Дня российской печати спикер окружного парламента Борис Хохряков поздравил специалистов отрасли
Уважаемые друзья!
От имени парламентариев Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Днем российской печати!
В век современных технологий, когда лидерами являются электронные средства массовой информации, печатные издания по-прежнему популярны и пользуются спросом у широкой аудитории.
Многие из них завоевали собственную нишу в огромном информационном пространстве, имеют собственный узнаваемый стиль, доступно и понятно рассказывают о серьезном и важном.
Газеты и журналы стали трибуной, выступать с которой считают делом чести представители государственных структур и предприятий, деятели культуры, науки, спорта, чьи знания и опыт позволяют доносить до читателей компетентную информацию, выражать свою точку зрения относительно тех или иных событий, новостей.
За всем этим, за каждым выпуском печатных изданий – труд многих людей – журналистов, редакторов, издателей, работников полиграфической промышленности – всех, кто обеспечивает одно из основных конституционных прав граждан – право на свободу слова.
Дорогие друзья! Благодарю вас за высокое профессиональное мастерство, инициативный и творческий подход к делу. Желаю реализации новых идей, постоянного читательского внимания, свежих и ярких решений, здоровья и благополучия!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков