В редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» состоялось награждение победителей конкурса комиксов «В мире сказок и легенд»
12 января, в преддверии Дня российской печати и Старого Нового года, в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» побывали школьники города Ханты-Мансийска, занявшие призовые места в окружном детском конкурсе комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд». Для гостей провели экскурсию по редакции, рассказали о работе журналистов, о том, как они готовят материалы для газет, показали процесс верстки газетных полос, а также познакомили с новым для редакции процессом озвучивания журналистских статей.
Приветствуя гостей редакции, временно исполняющий обязанности директора объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Надежда Рагимова напомнила, что творческий конкурс комиксов проходил в 2023 году, его итоги были подведены в декабре месяце. За время проведения конкурса в редакцию поступило 104 работы, из них на хантыйском языке – 44 комикса и на мансийском языке – 60 комиксов. Участие в нём приняли ребята из разных городов и муниципалитетов нашего округа. Кроме этого, Надежда Владимировна рассказала, что награждение победителей и тех ребят, которые отмечены спецпризами, проходит в заочной форме. В преддверии Нового года журналисты редакции организовали рассылку призов и подарков, поэтому большинство ребят свои награды и призы уже получили. Также врио директора поблагодарила президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилу Александровну Алфёрову за оказанную спонсорскую помощь для приобретения ценных призов для победителей конкурса комиксов «В мире сказок и легенд».
В свою очередь президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила тот факт, что чествование и награждение победителей конкурса комиксов на обско-угорских языках проходит в преддверии профессионального праздника журналистов – Дня российской печати, который празднуется в России 13 января. Людмила Александровна поздравила коллектив редакции с праздником, а затем наградила победителей конкурса комиксов, пожелав им дальнейших успехов:
– Таким модным движением, как комиксы, мы приобщаем детей к традиционной культуре обских угров. И чаще всего мы работаем на материалах традиционного фольклора. Это способствует развитию творческих способностей у детей и выражению ими своего особенного виденья мира.
И замечательно, что вы, ребята, такие творческие, неравнодушные, что вы откликнулись, что вам захотелось поучаствовать в этом замечательном конкурсе. И самое главное, что вы победили. Я от всей души вас поздравляю.
В возрастной категории 6-12 лет за комикс на хантыйском языке 1 место занял ученик школы №6 города Ханты-Мансийск Лев Сульманов. В этой же возрастной категории ученик школы №10 для обучающихся с ОВЗ города Ханты-Мансийска Кирилл Плеханов занял 3 место.
Ученица 11 класса Гимназии №1 города Ханты-Мансийска Анастасия Лонгортова заняла 3 место в возрастной категории 13-18 лет за комикс на мансийском языке. Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!
Затем врио директора национальной редакции Н.В. Рагимова вручила Благодарственные письма родителям, отметив важность приобщения родителями детей к знакомству с богатым фольклором коренных народов Севера.
Напомним, организатором окружного детского конкурса «В мире сказок и легенд» выступила Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Приём заявок проходил с 1 мая по 15 ноября 2023 года. На конкурс принимались комиксы по мотивам мифов, преданий и сказок коренных малочисленных народов Севера. Итоги подвёл Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели культуры, науки, работники средств массовой информации, общественные деятели Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Победителей выявили в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет на хантыйском и мансийском языках в отдельности. В общей сложности победителями стали 14 детей из разных муниципальных образований автономного округа. Остальные ребята получили электронные сертификаты участников.
Людмила Теткина