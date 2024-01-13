Наталья Комарова провела лекцию общества «Знание» для студентов Ханты-Мансийска
Губернатор Югры Наталья Комарова провела лекцию «Осознанность выбора» для студентов Югорского государственного университета, технолого-педагогического колледжа, медицинской академии Ханты-Мансийска, курсантов военного учебного центра при ЮГУ в рамках всероссийской просветительской акции «Достижения России».
Акция реализуется Российским обществом «Знание» в треке Знание.Лекторий, стала частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».
В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Губернатор автономного округа стала одним из них.
Наталья Комарова рассказала молодым слушателям окружной столицы об осознанности выбора.
«Например, вы, как студенты, решаете для себя: пойти на лекцию или прогулять, развлекаться или подготовиться к практическому занятию, реализовать себя в большой компании или открыть свое дело. Важно то, что наш личный выбор всегда граничит с общественным выбором. Каждый из нас делает выбор, определяя личный комфорт как часть общественного», — подчеркнул губернатор Югры.
По словам лектора, человечество живет в эпоху, когда актуальность осознанного выбора для каждого имеет большое значение. От правильности этого выбора зависит дальнейшая судьба. «Принимаемые вами решения в вашей последующей профессиональной деятельности влияют на будущее Югры, России», — выразила мнение Наталья Комарова.
Также глава региона ответила на вопросы студентов. Например, Илья Владыкин интересовался, каким губернатор видит округ через 20 лет. «Это вопрос скорее к вам, потому что это ваш дом, ваш выбор, и вы формируете эту позицию. Я только обслуживаю ваше решение. То естьвы принимаете решение, говорите, в чем ваш запрос, а я обеспечиваю его выполнение. Поэтому вы, молодые люди, в первую очередь отвечаете за то, что будет завтра. При работе с запросами людей я всегда руководствуюсь тем, чтобы мое решение давало возможность выбрать. Документально это закреплено в стратегии развития нашего региона до 2036 года с целевыми показателями до 2050, в формировании которой принимали участие югорчане», — подчеркнула Наталья Комарова.
Еще одна студентка, Диана Фомина, спросила у губернатора, что будет сделано в Югре в 2024 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.
«2024 год — Год семьи, Год народного сплочения. В нашей стране семья — это абсолютная ценность, связь поколений, источник уникальных традиций, культурного кода. Именно в семье создается атмосфера включенности в общественные процессы, сопричастности, сопереживания и сплочения в сложные исторические моменты», — сказала губернатор.
Наталья Комарова отметила, что в настоящее время в регионе формируется план мероприятий по проведению Года семьи. Участие в этой работе принимают все югорчане.
«До 19 января мы закончим эту работу, и в следующую пятницу на заседании правительства утвердим его», — подчеркнула глава региона.
В завершение лекции Наталья Комарова напомнила студентам еще об одном важном выборе, который связан с будущим.
«Включенность в избирательный процесс для молодого поколения — это степень зрелости, факт взросления личности. Снова выбор. Кто-то из вас сделает его впервые, и это особая ответственность. Каждый из вас — представитель нового, талантливого, творческого поколения со своим нестандартным взглядом на развитие, поколения, которое пополнит команду Югры, команду России, команду Президента России», — резюмировала Наталья Комарова.
Отметим, общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны. Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.