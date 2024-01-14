В юбилей Сургутского района завершился проект «100 дел в подарок родному району»
В день векового юбилея Сургутского района завершился социальный проект «100 дел в подарок родному району».
Данный проект стартовал в образовательных организациях 4 октября 2023 года в преддверии празднования 100-летия Сургутского района, ровно за сто дней до юбилейной даты.
Основная цель и идея проекта заключалась в вовлечении обучающихся, педагогов и родителей в социально-значимые дела во благо родного Сургутского района.
Все образовательные организации представили свои видео добрых дел.
Самыми активными участниками проекта стали Лянторская школа №4 – 5 видео; Белоярская школа №1, Барсовская школа №1, Солнечная школа №1, Нижнесортымская школа, Лянторская школа №7, Лянторская школа №5, детский сад «Ромашка», детский сад «Город детства» – 4 видео.
-11 января 2024 года, в день 100-летия Сургутского района, вышел заключительный выпуск проекта от детского сада «Мальвина». Благодарим ребят, педагогов, родителей за активное участие в проекте, трепетному отношению к родному району, - рассказала Марина Варакута, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации Сургутского района.