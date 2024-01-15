В городской детской поликлинике новый руководитель
Роман Туранов назначен главным врачом БУ «Няганская городская детская поликлиника». Соответствующее постановление подписано Правительством Югры. Роман Олегович имеет 13 летний стаж работы в няганской системе здравоохранения в т.ч. и в Няганской городской детской поликлинике, в качестве заведующего оргметод отделом. Присутствует в профессиональном стаже и место руководящей работы. Три года занимал пост заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения в Тарко-Салинской ЦРБ. В его функционал входил контроль над деятельностью районной поликлиники, филиалов и ФАПов, организация работы по вакцинации, диспансеризации, выездных медицинских бригад, активно продвигал в работу больницы этапы «Бережливого производства».
К обязанностям руководителя детской поликлиники Нягани Роман Туранов приступил 1 января 2024 года. «Задач много, решений тоже. И первое, что намечено в планах - соответствовать ожиданиям наших пациентов по качеству и доступности оказания медицинской помощи. Второе - это кадровый потенциал. Необходимо минимизировать отток сотрудников и усилить приток привлеченных специалистов. Выполнение всех плановых показателей, которые ставит перед нами Департамент здравоохранения Югры и Министерство здравоохранение РФ, также остается в приоритете. Еще из первоочередных задач – финансовая стабильность медицинской организации и полный переход на цифровой контур. А в перспективе разработка платных услуг населению и внедрение их в практику. Но, для начала будет проведен опрос среди населения, о готовности родителей пользоваться такими видами услуг. Уверен, что задачи и цели будут выполнены и даже приумножены, и, конечно же, не без помощи нашего трудоспособного и ответственного коллектива.
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