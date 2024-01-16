Николай Ташланов: «Медицинский автокараван начал работу в труднодоступных поселениях Югры»
Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов рассказал о начале работы передвижной поликлиники на территории автономного округа.
С 2022 года первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов региона оказывают две бригады врачей.
Главный врач отметил, что согласно графику, утвержденному окружным Департаментом здравоохранения, за время зимней навигации врачи побывают в 40 населенных пунктах 6 муниципальных районов Югры.
«Медицинский автокараван традиционно стартовал в первую рабочую неделю после длинных новогодних каникул. Первая бригада в составе врача общей практики, кардиолога, гинеколога, невролога, хирурга и стоматолога начала свою работу в Кондинском районе с планом посещения 9 населенных пунктов, затем направится в Белоярский и Нижневартовский районы.
Вторая бригада на протяжении месяца будет пребывать в Березовском районе. Затем переместится в Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Прием ведут терапевт, хирург, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог, невролог, врач УЗИ и лабораторной диагностики.
В этом году специалисты впервые посетят в национальной деревне Кимкьясуй Березовского района, в которой проживает около 100 человек.
За годы работы поликлиники на колесах сложился круг пациентов, которые ждут очередного приезда врачей из окружной столицы. Местные жители имеют возможность пройти обследование на современном оборудовании, получить консультации медиков, избегая необходимости поездок в крупные населенные пункты, где расположены специализированные центры.
Завершение зимней навигации медицинских бригад ожидается в конце марта текущего года», – рассказал Николай Ташланов.
АУ ХМАО — Югры «Центр профессиональной патологии»