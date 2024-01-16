1 февраля 2024 года Отделение СФР по ХМАО-Югре проиндексирует материнский капитал на 7,5%
1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.
В Югре за время действия программы материнского капитала выдано 197 тысяч сертификатов. Из них 100 тысяч семей полностью использовали его средства, 97 тысяч семей ещё не обращались с заявлением о распоряжении средствами, либо использовали часть средств маткапитала. Кроме того, родители, сохранившие часть маткапитала тоже вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, к примеру, 375 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тысяч рублей.
Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис (https://www.gosuslugi.ru/600122/1/form?_=1701061904910) Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре