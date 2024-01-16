В БУ «Игримская районная больница» поступил современный автомобиль скорой помощи
Спецтранспорт приобретен за счет средств бюджета автономного округа в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Поступивший автомобиль полностью соответствует современным требованиям безопасности. В салоне пространства для оборудования и работы медперсонала стало больше. Рабочее место водителя удобное, эргономичное. Он укомплектован современным оборудованием и укладками
«Бригады скорой помощи обслуживают не только жителей пгт. Игрим, но и близлежащих деревень и поселков. И я уверен, что такие современные, оборудованные автомобили помогают спасти жизни людей в экстренных ситуациях», - рассказал главный врач Аркадий Тихомиров.
В настоящее время автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД и выходит на линию.