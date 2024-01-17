С победой в номинации «Музейный волонтёр» поздравляем Дарью Белову
Музей истории и этнографии г. Югорска поздравляет Белову Дарью Ивановну с победой в окружном конкурсе «МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП ЮГРЫ»-2023 в номинации «Музейный волонтёр». На протяжении нескольких лет Дарья Ивановна вносит значительный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности музея и волонтерского движения. Принимает активное участие в социальных проектах и в развитии различных форм музейной работы. На мансийском языке пишет стихотворения, в средствах массовой информации освещает культурно-массовые мероприятия музея.
Надежда Костылева