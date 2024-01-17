Врачи Центра охраны материнства и детства спасли сразу две жизни
В БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» в первую неделю января 2024 года сотрудники скорой помощи доставили 46-летнюю беременную женщину с жалобами на боли внизу живота. Пациентку осмотрела мультидисциплинарная бригада. Диагнозы: на сроке гестации 34,5 недели у женщины отслойка плаценты и тяжелая преэклампсия. Врачи приняли решение срочно родоразрешать женщину. Операцию кесарева сечения проводили в экстренной противошоковой операционной, которая расположена рядом с приёмным отделением.
Действовать необходимо было быстро. Ребёнка извлекли уже на 13 минуте оперативного вмешательства. Недоношенная девочка весила при рождении 2430 г, её состояние врачи оценили на 7-8 баллов по шкале Апгар, благодаря немедленным врачебным действиям. Неонатологи и реаниматологи забрали девочку в реанимацию, пока хирурги продолжали спасать её маму. Во время операции применили аппаратную реинфузию крови – один из современных и эффективных методов профилактики акушерских кровотечений.
«Сейчас женщина и девочка стабилизированы и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Отмечу, нашим специалистам удалось спасти и маму, и долгожданного ребёнка, который появился на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и профессионализму врачей-хирургов», - рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.