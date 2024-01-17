Югорчане — победители первой всероссийской премии «Служение»
В Москве подвели итоги всероссийской премии «Служение», ставшей частью всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». В числе победителей и призёров — три проекта из Ханты-Мансийского автономного округа.
Премия «Служение», учреждённая по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, присуждается командам и людям, которые внесли вклад в развитие муниципальных образований, повышение качества жизни граждан.
В ходе церемонии награждения глава государства анонсировал установление нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». «Среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей. Важно, чтобы как можно больше людей, в том числе молодых, чувствовали себя востребованными на всех уровнях публичной власти. И конечно же становились частью муниципального сообщества», — отметил Владимир Путин.
В своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова поздравила победителей, призёров премии, рассказала о проектах югорчан. Отметим, проект волонтёра Кристины Филиппенко из Ханты-Мансийска, главы города Мегиона Алексея Петриченко заняли первые места в номинациях «Защита Отечества — общее дело» и «Объединяя усилия — умножаем возможности». Проект управляющей делами администрации города Покачи Елены Кулешевич занял третье место в номинации «Опыт наставника — успех молодых».
«Проект “В единстве наша сила” — о помощи военнослужащим. Лично знаю Кристину, её команду. Югорчане делают важное дело — помогают нашим бойцам, поддерживают их. Вместе с волонтёрами принимают заявки от бойцов и отправляют в зону специальной военной операции необходимую гуманитарную помощь, проводят встречи со школьниками, ветеранами СВО. Победу в премии Кристина посвятила своему мужу: он участник специальной военной операции. Помогая другим, команда Кристины помогает и ему», — написала губернатор.
Кристина Филиппенко и её команда отправили 21 автомобиль, два квадроцикла, 10 тысяч «коробок добра», пять тысяч коробок с медикаментами, 500 спальных мешков, 100 упаковок сетки-рабицы, 80 маскировочных сетей, шесть тысяч окопных свечей, 20 печек-буржуек.
Проект главы города Мегиона Алексея Петриченко «Совет руководителей при главе города» одержал победу в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности». При поддержке совета установлены архитектурные композиции, новые детские площадки, проведён ремонт двух кольцевых развязок, реконструирована система освещения улиц, обустроены Аллея Славы, площадь у памятника Первопроходцам, береговая зона реки Меги, оказана поддержка учреждениям спорта, образования, культуры, здравоохранения.
«Елена Алексеевна Кулешевич — наставник для муниципальных служащих. Благодаря её проекту “Человеческий капитал” в городе создаётся система профессионального развития, условия для повышения эффективности работы сотрудников. Для них Елена Алексеевна проводит семинары, тренинги, консультации, деловые игры и творческие конкурсы», — добавила Наталья Комарова.
Напомним, в топ-100 проектов всероссийской премии «Служение» также вышли Константин Криворученко с проектом «Территория зимнего активного отдыха “ПАРКовка”» (г. Нягань), Алексей Банников с проектом «Разработка аналитической информационной системы “Умка (Умные карты)”» (г. Радужный).
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