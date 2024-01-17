Музей геологии, нефти и газа приглашает на программу «Мама, папа, я – музейная семья»
2024 год объявлен Президентом России Годом семьи. Музей геологии, нефти и газа открывает музейный Год семьи двухдневной бесплатной программой «Мама, папа, я – музейная семья». Программа пройдет 26 и 27 января, посетителей ждет занятие в палеонтологической лаборатории ГЕОолаб, игровые активности и мастер-классы, а также семейный квиз и квест по выставкам.
В первый день программы «Мама, папа, я – музейная семья» для посетителей пройдет занятие в лаборатории ГЕОолаб «Увлекательная палеонтология». Дети и родители смогут познакомиться с увлекательным миром геологии, поработать с полевым материалом и палеонтологической песочницей. Следом пройдут творческие мастер-классы и семейный кинопоказ.
Главным мероприятием второго дня станет семейный квиз. Интеллектуальное соревнование направлено на подкрепление ценности семьи через совместное участие в мероприятии, сплочённое выполнение заданий; вовлечение семей в единое культурно-развлекательное пространство.
Игра состоит из пяти раундов по семь заданий в каждом. Вопросы квиза направлены на общую эрудицию и логику, знание родственных связей, семейных фильмов и мультфильмов, устного народного творчества.
К участию в семейном квизе приглашаются семейные команды от трёх до восьми человек. Возраст участников не ограничен. Команды, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы и подарки.
Также в списке мероприятий второго дня – танцевальная активность с обновлённым главным героем музейных Дино Дней Рождения, трицератопсом Триксом; семейный квест по музейным выставкам, творческие мастер-классы и кинопоказ.
Программа мероприятия:
26 января:
12:00-13:00 Занятие в палеонтологической лаборатории ГЕОолаб «Увлекательная палеонтология»
13:00-15:00 Мастер-классы «Милые мордашки», «Минерал-флексагон»
15:00-17:00 Кинопоказ. Фильм «Баба-Яга спасает мир» (2023 г.)
27 января:
12:00-13:00 Семейный квиз
13:00-13:30 Игротанцы с динозавром
13:30-14:10 и 14:20-15:00 Семейный квест
13:30-15:00 Мастер-класс «Зимний город» (изготовление объемной открытки)
13:30-15:00 Мастер-класс «Символ Нового Года» (дракончики из нитей и картона)
15:00-17:00 Кинопоказ. Фильм «Солнце на вкус» (2022 г.)
«В этом году государство уделяет особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей. Мы, конечно, полностью поддерживаем эту инициативу. Открываем музейный Год семьи таким вот насыщенным мероприятием. Это и позитивные эмоции, и полезное творческое времяпрепровождение! Главное – единение детей и родителей – то, чего ждет каждый ребенок: вместе с папой, мамой поиграть, повеселиться, сделать что-то своими руками. Уверены, что мероприятие получится очень душевным. В целом, постараемся сделать этот год тёплым, насыщенным и запоминающимся. Вместе с посетителями покажем, что в Ханты-Мансийске живут самые активные и дружные семьи!», — подчёркивает директор музея Александр Паньков.
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году. В 2023 году «Нефтяной» отметил свой 30-летний юбилей.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа